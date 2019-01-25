Светская львица, дизайнер и звезда Instagram Кайла Метвен сделала фотосессию для журнала JMG Lifestyle. 26-летняя Кайла, чья семья занимает третье место в списке богатейших семейств ЮАР, позировала полностью голой, украсив тело одними только бриллиантами на общую сумму 10 миллионов долларов. Одна только диадема от Versace стоит три миллиона долларов.

Дед Кайлы погиб за пять лет до ее рождения - в 1986 году, разбившись на мотоцикле. А ее страдавшая алкоголизмом разведенная мать Лиза Метвен покончила с собой, когда девочке было 14 лет. После смерти матери Кайла переехала в Париж, где жила с отцом, уроженцем Туниса.

А в 2014 году уехала в Лос-Анджелес, где основала два достаточно успешных бренда нижнего белья - Madame Methven and Latrodectus. В числе ее клиентов - сестры Кардашьян-Дженнер.

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