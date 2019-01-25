У Трускавці на Львівщині стартували міжнародні змагання з хортингу. У турнірі взяли участь 6 країн. Про бої за козацькими правилами розкаже Христина Гашенко.

Раунд у 3 хвилини і перемогу отримує 12 річний киянин Артем. Хортингом хлопець займається 7 років. Каже - сьогодні у нього сильний суперник.

"Він витривалий, у нього - сильні руки, він добре "пробиває" корпус", - говорить Артем Павлюк, учасник хортингу.

Правила хортингу - унікальні, розповідають у Федераціі. Адже, основи запозичили у козаків. То ж техніка наближена до реального бою.

"У хортингу правила змішані: присутня ударна техніка рук, ніг, можна виборювати перемогу знаходячись в партері. Больові прийомі, задушливі. дуже великий арсенал усіх прийомів, які можна використовувати для здобуття перемоги", - розповідає Віталій Плеханов, віце-президент Міжнародної федерації хортингу.

10 років тому Едуард Єрьоменко запропонував ідею хортингу - як нового виду спорту - Міністерству культури та спорту України. І її погодили. Нині, в країні хортингом займаються тисячі молодих спортсменів.

"На даний мент в Україні хортинг є у всіх областях. Навіть у селах відкривають, директори шкіл, в далеких селах. Їм подобається, що це саме українське. Ми хочемо, щоб світ на нашій планеті, люди знали через хортинг - про нашу державу", - зазначив Едуард Єрьоменко, президент Міжнародної федерації хортингу.

Набрав популярності хортинг і у світі. Його опанували у 27 країнах. Зокрема в Тайланді, Іспанії, Пакистані, Кіпрі. Втім, одне з найголовніших завдань, - кажуть у Федерації - це визнання хортингу на рівні Олімпіади.

"Попередній рік чемпіонат світу у нас був у Латвії. В цьому році чемпіонат світу буде відбуватися на Кіпрі. Тобто, географію ми розширюємо з кожним роком все далі й далі", - підкреслив Станіслав Федоров, віце-президент Міжнародної федерації хортингу.

За кубок світу з хортингу 6 збірних боротимуться ще два дні. У неділю визначать найкращих. Медалі отримають і ті спортсмени, які показали найвищі результати у змаганнях.