Под Киевом школьницы жестоко избили девочку (видео) [ Редактировать ]
В селе Вишеньки Бориспольского района Киевской области произошла драка школьниц. Соответствующее видео опубликовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook. В комментарии к записи говорится, что ученица девятого класса побила девочку из параллельного.
"После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу, но ей ничего не сделали. Она ходит и ржет по школе. Ей наплевать", - говорится в сообщении.
На видео одна из учениц анонсирует "стрелку". Дальше на записи видно, как молодой человек держит девочку, а другая ее бьет. Позже защитить пострадавшую пытался прохожий. Видео также сопровождается музыкой и смехом.
Буллинг в Украине продолжает процветать. Ежедневно дети страдают от жестокого поведения со стороны своих одноклассников и учителей. Ранее школьники жестоко избили девочку на перемене.
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