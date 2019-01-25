Грип та ГРВІ: епідпоріг перевищено в 5 областях України [ Редактировать ]
На жаль, зростає і захворюваність на грип. Говорити про епідемію зарано, але епідпоріг перевищено вже у п'яти регіонах - це Чернігівська, Сумська, Київська, Житомирська та Одеська області.
Лише за цей тиждень захворіли близько двохсот тисяч людей. Шестеро - померли. Від початку сезону грипу зареєстровано вже 25 летальних випадків. МОЗ та лікарська спільнота регулярно нагадують про симптоми хвороби, та просять не вдаватися до самолікування, а одразу звертатись до спеціалістів.
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