Мінфін змінив умови зберігання невикористаних коштів місцевими радами [ Редактировать ]
Неприємний сюрприз від Міністерства фінансів - принаймні, місцева влада цим рішенням обурена. Урядовці заборонили розміщувати вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах у банках. Тепер усе, що не використовується, - можна зберігати тільки у Казначействі.
Ціна питання висока. Приміром, лише у 2018 році місцева влада зберігала у банках близько 26 мільярдів гривень. Ставка - до 10 відсотків. Звичайно, це може бути вигідно, якщо кошти тимчасово не використовуються. Але Мінфін вважає, що неприпустимо вилучати такі значні суми з бюджетного процесу.
Якщо перекласти все це людською мовою, то ситуація дуже проста: забрати гроші з банку місцева влада може, коли хоче, плюс - ще й заробляє, а от якщо гроші будуть у "загальному котлі", то не виключено, що держава витратить їх на інші потреби.
по теме
Економічний розвиток Приазов'я: Володимир Гройсман оприлюднив урядову програму
Підтримати громадян українського Приазов'я і сприяти економічному розвитку регіону, що постраждав від російської агресії - це пріоритет для Уряду, - наголосив прем'єр-міністр
Госдолг Украины: в Минфине обнародовали валютную структуру выплат
Почти половину выплату в 2019 году необходимо осуществить в долларах
Інфляція в Україні: чого чекати у 2019 році?
В Україні зафіксували найнижчий рівень інфляції за 5 років - Мінекономрозвитку
Туристичні міста Львівщини залишились без води
Комунальний трилер на Львівщині. Туристичні міста Східниця та Борислав без води. Жителям її подають лише раз на добу на кілька годин. Чому решту часу крани в квартирах порожні?
На Хмельниччині посеред навчального року закрили гімназію
Батьки та вчителі на знак протесту перекривали дороги - чи вдалося відстояти навчальний заклад?