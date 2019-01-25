Неприємний сюрприз від Міністерства фінансів - принаймні, місцева влада цим рішенням обурена. Урядовці заборонили розміщувати вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах у банках. Тепер усе, що не використовується, - можна зберігати тільки у Казначействі.

Ціна питання висока. Приміром, лише у 2018 році місцева влада зберігала у банках близько 26 мільярдів гривень. Ставка - до 10 відсотків. Звичайно, це може бути вигідно, якщо кошти тимчасово не використовуються. Але Мінфін вважає, що неприпустимо вилучати такі значні суми з бюджетного процесу.

Якщо перекласти все це людською мовою, то ситуація дуже проста: забрати гроші з банку місцева влада може, коли хоче, плюс - ще й заробляє, а от якщо гроші будуть у "загальному котлі", то не виключено, що держава витратить їх на інші потреби.