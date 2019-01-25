До речі, саме так відбувається, коли більшість з нас сплачує за комунальні послуги. Це - всеукраїнська проблема! Гроші йдуть кудись у "загальний котел" і там... розчиняються.

Але людей зараз більше хвилює інше питання. Чому суми у платіжках збільшуються, а якість послуг - ні. Як не стати жертвою комунального обману? І як змусити ЖЕКи виконувати те, за що ми чесно платимо? Євгенія Коваленко - знає.

Переповнені сміттєві баки. Тротуари з горами вічної мерзлоти. Та брудні під'їзди. Сувора комунальна реальність мільйонів українців. Хоча за комунальними платіжками - реальність мала б бути куди охайнішою. Бо за все це ми платимо! Які ж суми деруть із людей за фіктивні послуги?

Обираємо перший-ліпший будинок на околиці Києва. Картинка - знайома багатьом: у під'їзді старі вікна, з підвалу тхне нечистотами. Всюди - пліснява та облуплені стіни, а труби - обмотані скотчем.

Зоряна живе у "трьошці" з чотирма родичами, тому за комуналку платить величезні суми. Взимку більше 5 тисяч щомісяця! Та жінці не такий страшний мороз, як... відлига.

"Оце все тече, кожен раз як розтає коли дощ іде, як сніг тане - оце все у нас і в квартирі робиться. Абсолютно все однаково. Цієї осені була пожежа, коли дощ ішов. Усе вибухало - і лампочки вибухали, і воно вибило все", - показує Зоряна Пригон, мешканка будинку.

Зоряна каже, востаннє капітальний ремонт тут робили майже 20 років тому. Мешканці бояться, що ця стіна скоро геть розвалиться. Та в ЖЕКу на проблему заплющують очі.

"Вони приходять, дивляться і кажуть - вона ще не в аварійному стані. Ну, як вона не в аварійному стані?! Ви подивіться - ось наскрізь видно. "Бюджет не предусмотрен", - обурена Зоряна Пригон, мешканка будинку.

Ідемо розбиратися до ЖЕКу.Там із порогу переконують - про всі ці біди знають і щороку подають чиновникам відповідний перелік. Та грошей з бюджету виділяють замало. До того ж, у мешканців цього будинку - великі борги.

"556 тысяч 899 гривен. Этих средств хватило бы поменять все трубы в подвале, плюс к этому - можем сделать две электрощитовых", - стверджує Валентин Фокін, начальник ЖЕКу.

Тому ресурсу вистачає лише на дрібні роботи.

"Там где-то подмазали, подкрасили", - говорить Валентин Фокін, начальник ЖЕКу.

Та в обов'язки ЖЕКу входить не лише "підмазати та підфарбувати". Бо ж у платіжку, яку українці отримують щомісяця, закладені і поточні ремонти фасадів, і дитячих, спортивних майданчиків. І прибирання прибудинкової території та під'їзду, заміна лампочок, знищення гризунів і комах. І навіть - увага - миття сміттєвих баків!

За справну роботу ліфтів і вентиляційних каналів - ми теж платимо наперед. І вартість такої послуги у середньому по 5-6 гривень на квадратний метр площі квартири. Та сума залежить від кількості послуг для конкретного будинку.

Олена живе в "однокімнатці". За комуналку в місяць у неї набігає близько 2 тисяч. З них за квартплату віддає триста гривень.

"Прибирають нормально, а під'їзди не в дуже гарному стані. Є проблеми постійні з трубами - і каналізаційними, і водопостачання й опалення. Вони бувають, дійсно, проривають і їх постійно ремонтують, але не замінюють", - розповідає Олена Соколенко, мешканка будинку.

Виходить, що мешканці платять - але послуг не отримують. Тож як фіктивні послуги перетворити на реальні?

Якщо є претензії до роботи комунального ЖЕКу - варто скаржитися в районну або міську адміністрацію.

"Такого начальника ЖЕКу можуть просто погнати з роботи", - говорить Олександр Сергієнко, експерт з питань ЖКГ.

Якщо це ЖЕК приватний, то змусити його виконувати свою роботу якісно можна лише через суд. Це буде непросто, але прецеденти в Україні вже є.

"Відбувалися перерахунки за неприбраний сніг. І там так - для бюджету - це кілька мільйонів, тобто чималі суми повертали. Для ЖЕКу це суттєве покарання. Для людей - може там десяток-два гривень, не так уже важливо. Але це прецедент, що можна примусити ЖЕК повернути кошти за ненадані послуги", - говорить Олександр Сергієнко, експерт з питань ЖКГ.

Або ж брати мешканцям будинків усе в свої руки та об'єднуватися в ОСББ - як зробили, ось у цьому будинку в Дніпрі. 10 років тому це був гуртожиток шинного заводу. Та нині колись занедбане приміщення перетворилося на комфортне житло.

"Самостійно прокладали кабелі. У нас навіть, не було у жодного мешканця особистого рахунку ні на воду, ні на газ, ні на світло. Все це ми добивалися майже три роки, щоб все це було", - розповідає Михайло Яценко, голова ОСББ "Гудзон".

Зараз будинок під постійним відеонаглядом, всюди на території камери спостереження, є власна щитова, власний теплопункт та насосна станція. Мешканці скористалися держпрограмою співфінансування.

"20 тисяч - кошти мешканців і 60 - міського бюджету. Вирішили питання. Цілодобово є нормальний тиск води у всьому будинку, ще поставили лампи, які прибирають мікроби. Індивідуальний тепловий пункт - його задача, в залежності від погодних умов, він сам корегує скільки взяти тепла. На прикладі минулого року споживання - ми зменшили на 35 відсотків, ну і все це кошти", - розповідає Михайло Яценко, голова ОСББ "Гудзон".

Та головне питання - скільки люди тут платять за комуналку? Виявляється, в цьому ОСББ квартплата менше, аніж у їхніх сусідів з ЖЕКом.

"В нас буде навіть дешевше на 2 гривні. В них немає прибиральниць у під'їздах, у нас вона є. В них немає підкачки холодної води. Вона в нас є. У нас там щорічна промивка системи опалення, в них немає, в нас вона є", - говорить Михайло Яценко, голова ОСББ "Гудзон".

В Олени - оселя на 85 "квадратів". За місяць квартплати набігає трохи більше 400 гривень.

"Мы понимаем, что эта сума может бить уменьшена за счет экономии, а может быть увеличена. Мы хотим создать место вокруг дома, ми хотим упорядочить крышу и усовершенствовать лифтовое хозяйство. Мы знаем на что идут эти деньги, и как они расходуются", - говорить Олена Семенченко, мешканка ОСББ "Гудзон".

А от коли такого розуміння немає - виникає багато питань до комунальників та чиновників. Як в Житомирі. Там минулого тижня люди засипали піском кабінет заступника міського голови, аби чиновники нарешті подбали про розчищення тротуарів:

"Оставляю ему лопатку и от всех житомирян посылаю ему привет. Либо он посыплет улицы, поубирает этот лед с тротуаров. Чтоб мы не ходили, не ломали ноги".

Адже якщо на воду та опалення можна поставити лічильники і чітко платити за спожите, то ремонт і прибирання під'їздів і дворів - лише на совісті комунальників. А найкращий стимул для їхньої роботи - це контроль.