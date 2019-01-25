Почнемо з загрози, якої можна було б уникнути. Спалах кору стає все масштабнішим. Десятки тисяч уже перехворіли. Чим старша людина - тим важче вона переносить хворобу. Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість офіційного оголошення про стан епідемії кору.

Порятунок може бути тільки один: загальна вакцинація. Але... Чому Україна виявилась не здатною зробити це? Розбиралася Інна Томіна.

Село Шевченкове. 250 кілометрів від Одеси - далі вже Дунай і Румунія. Справжня глибинка і край цивілізації. Саме тут уже тиждень лютує кір. Кількість хворих зростає в геометричній прогресії. На сьогодні захворіло 75 дітей! Приблизно третина з них - в стані середньої тяжкості. Шість - потребували госпіталізації.

"Ті діти, які були направлені до лікарні, то дійсно - були з більш важким перебігом. Вони ускладнені були, у більшості з них - коревою пневмонією. І потрібне було стаціонарне лікування", - повідомив Віктор Штегеран, головний лікар Кілійської лікарні.

Такий спалах кору у Шевченкові - результат відмови від вакцинації. Бо більшість селян тут дуже релігійні, і принципово не щеплюють дітей.

"Вони, напевно, надіються на Господа Бога. Деякі люди бояться вакцинації, але ми не боїмося", - говорить Людмила Захарченко мешканка села Шевченкове.

На новорічні свята, за чутками, до села приїхала погостювати родина з Києва. Привезла з собою і вірус кору.

"От через те в нас пішло таке інфікування всіх дітей. Так, вони були на релігійному зібранні", - повідомила Лариса Степаненко, головний лікар районного Центру медико-санітарної допомоги.

Зараз більшість хворих дітей лікуються вдома. Релігійні батьки від журналістів ховаються і розповісти про своє ставлення до імунізації категорично відмовляються.

Тим часом, місцевий пастор запевняє: ніколи не налаштовував селян за чи проти вакцинації.

"Есть люди которые понимают по-разному этот вопрос. Те, которые принимают, и не принимают вакцину. Потому, что когда случается беда - то родители остаются со своими, так скажем, проблемами, со своими детьми - наедине. Поэтому, им принимать это решение", - наголосив Василь Левченко, пастор.

Своя версія в місцевих чиновників: мовляв, причина не лише в релігії. В селі багато сімей стали жертвами кампанії проти щеплення і налякані міфами про жахи вакцинації.

"Шевченкове - це було прогнозовано. Там дуже -дуже низький процент вакцинованих дітей", - говорить Павло Бойченко, голова Кілійської ОТГ.

Як і в Шевченковому прогнозованими є спалахи кору й в інших регіонах. Наразі в Україні ситуація критична. Ми - на порозі епідемії! Хворіють і діти, і дорослі. Тільки цього року занедужало понад 10 тисяч людей. Є й загиблі.

"Якщо в минулому році, в цілому, від кору померло 16 осіб, то вже зараз за три тижні цього року - вже померло п'ять", - наголосив Сергій Мартинчук, головний позаштатний епідеміолог департаменту охорони здоров'я КМДА.

Серед областей "рекордсменів" - Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, Тернопільщина, Одещина. Кіровоградська та Миколаївська області. І Київ.

"Косить" людей кір і на Волині. Тож в Луцьких школах вирішили зіграти на випередження. Туди просто не пускають дітей, які не мають щеплення і можуть бути носіями вірусу.

"Прийшла записка зі школи, що потрібно зробити дитині щеплення. Треба, то треба, але ми не дуже так за те щеплення. Колись же люди були і без щеплень", - сумнівається Олена Логан, мама школяра.

Загалом із-понад 26 тисяч школярів у Луцьку - майже 3 тисячі не щеплені від кору.

"У нас в школі всі діти, які захворіли - були нещепленими", - говорить Віктор Цейко, директор Луцької ЗОШ №25.

Таку категоричну позицію освітян цілком підтримують епідеміологи. Адже хвороба шириться миттєво.

"Заразится корью очень легко. Предположим, сидит группа людей в комнате, кто-то просто заглянул в комнату у кого была корь - практически все заболеют, кто не был привит", - говорить Катерина Булавінова, педіатр-інфекціоніст, медичний експерт фонду UNICEF.

Та навіть загроза епідемії не для всіх в Україні є аргументом щепити дітей.

"На данный момент в Украине родители никакой ответственности не несут за свои решения о том, защищают они детей от предотвратимых заболеваний, или нет. Другие страны подходят к этому по разному. Есть страны, которые например, прекращают выплаты каких-то бенефитов родителям. Есть страны, которые очень строго ужесточили допуск в школы, например, Франция, Соединенные Штаты Америки, Италия. Именно из-за вспышек кори, из-за смертей от кори", - говорить Катерина Булавінова, педіатр-інфекціоніст, медичний експерт фонду UNICEF.

Адже ціна відмови від вакцинації надто висока. В разі ускладнень від кору - можна залишитись інвалідом або померти.

"В першу чергу це коревий енцефаліт - це досить тяжке гостре інфекційне захворювання, яке поражає центральну нервову систему. Помирають саме від ускладнень", - наголосив Сергій Мартинчук, головний позаштатний епідеміолог департаменту охорони здоров'я КМДА.

А діагностувати недугу можна лише на третій день - після появи висипань. Доти - симптоми, як у звичайної ГРВІ. Графіка Лихоманка, кашель, нежить. Спеціального лікування від кору немає. А єдиний спосіб вберегтися - щеплення.

Катерина Булавінова, педіатр-інфекціоніст, медичний експерт фонду UNICEF.

"Крутится какой-то сейчас странный миф, что во время гриппа нельзя прививаться от кори. Во время сезона гриппа можно прививаться и от гриппа и от кори", - наголосила Катерина Булавінова, педіатр-інфекціоніст, медичний експерт фонду UNICEF.

Кір відступить, якщо в українців буде колективний імунітет до захворювання. Тобто щепленими мають бути 95 відсотків населення. А нині в нас європейський антирекорд - лише 50-60 відсотків щеплених. Для дітей і дорослих із груп ризику - медиків, освітян та військових вакцина є. Безкоштовна.

"Зараз на ринку в Україні є два види вакцин: одна вакцина американського виробництва і в основному це бельгійська вакцина "Пріорікс". Комплексна вакцина, яка захищає одночасно дитину від кору, паротиту і краснухи", - говорить Сергій Мартинчук, головний позаштатний епідеміолог департаменту охорони здоров'я КМДА.

Для решти дорослих безкоштовна вакцина не призначена. У державних поліклініках медики можуть колоти тільки її залишки. На власний розсуд і за ваші гроші. Гривень за 200-300.

"На данный момент, к большому сожалению, на частном рынке, то есть, в частных клиниках и в аптеках, вакцин "корь-краснуха-паротит" - нет", - говорить Катерина Булавінова, педіатр-інфекціоніст, медичний експерт фонду UNICEF.

Та якщо МОЗ офіційно оголосить епідемію кору, це може змінитися. Та поки - в міністерстві моніторять ситуацію.

"Міністерство не оголосило епідемію кору, зараз є спалах кору - ми дивимося, які є показники", - говорить Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

Паралельно медики радять моніторити і показники захворюваності на інші інфекції, наприклад, на дифтерію. Бо проти неї щепленням охоплені ще менше українців.