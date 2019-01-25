Петро Порошенко провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради [ Редактировать ]
А серед найбільш важливого, що сталося на Форумі, - зустріч президента України Петра Порошенка з директором МВФ Крістін Лагард.
У рік двох виборів в Україні та одночасно й пікових виплат за зовнішнім боргом влада вважає надзвичайно важливим зберегти співпрацю з кредиторами. Також у Давосі президент провів засідання Національної інвестиційної ради.
"Коли за одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію один трильйон доларів, і які частину цих коштів спрямовують в Україну. Я думаю, шо це найкраща характеристика того, які зміни відбулися в державі, незважаючи на будь-які інші обставини, інвестори довіряють Україні, інвестори довіряють українцям, інвестори довіряють українському бізнес-середовищу", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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