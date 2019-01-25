Завершив роботу черговий форум у Давосі. Нагадаємо, це один з головних майданчиків у світі для зустрічей та дискусій між топовими політичними і економічними гравцями.

Яким був Давос цього року? Знає моя колега Олена Абрамович, вона стежила за усіма подіями форуму.

Якими б не були теми дискусій у Давосі, цей форум - економічний, тож головна мета чи не кожного - залучити інвестиції. Український президент тут був 2 дні, і кожного з них підписував нові договори. Перший - це 200 мільйонів доларів від фонду "Хорайзн Кепітал". Ці гроші дадуть українським компаніям-експортерам. Кому саме, визначить комісія інвесторів. І кожне підприємство отримає від 5 до 20 мільйонів доларів протягом наступних 20 років. Ще одна домовленість - будівництво вітрових енергостанцій в Україні. Цим займуться французькі та норвезькі інвестори.

"Ця інвестиція привабить інших інвесторів до України із сектору інфраструктури. Ми віримо, що це спрацює, бо інвестиційний клімат в Україні після реформ, які досі відбуваються, стає сприятливим", - заявляє Юар Вікен інвестор, гендиректор норвезької компанії NBT.

Привабленням інвестицій Україна цього року в Давосі займається особливо інтенсивно. Тут працює "Український дім" і, порівняно з багатьма іншими павільйонами, у ньому - постійно, з ранку до вечора, відбуваються дискусії та конференції про те, як вести бізнес у нашій країні.

"Тут, в "Українському домі" в Давосі про Україну говорять не лише півтори-дві години, а значно більше. Також ми раді чути, що більшість людей в "Українському домі" - не з України, а з-за кордону", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

Цю заяву Петро Порошенко зробив на "Українському сніданку", який цього року минув без гучних заяв. Хоча головна тема була доволі дражлива - майбутні президентські вибори. Виступали тут й інші кандидати - Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Та все на диво - обійшлися без взаємних звинувачень чи перепалок. І таку політичну стриманість теж можна назвати певним досягненням форуму.

Хто ще з українського політикуму та бізнесу був у Давосі цьогоріч? З чим приїхали і з чим поїхали? І як провели час у Швейцарії?

"Вже не відповідає рівню всесвітнього", - такі цьогорічні відгуки про Давоський економічний форум. Без Трампа, Мей та Макрона. Добре, що хоч із Меркель.

Цьогоріч Меркель стала головним спікером в Давосі. Закликала Захід до згуртованості у зовнішній політиці - зокрема, щодо Росії, США та Китаю. А ще - хоробро відстоювати єдність ЄС.

"Ми зіткнулися з популістськими викликами, націоналістичними силами, і повинні протистояти. Можливо, це зробить битву зрозумілішою, щоб багатосторонній порядок у світі не обмежився Європейським Союзом, але став силою, яка може знайти відповіді на нові виклики в світі", - наголосила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

І один із таких світових викликів необхідність встановити мир. Зокрема, в Україні. Про нього говорили на багатьох майданчиках форуму.

"Вернуть мир мы можем исключительно дипломатическим путем. И участвовать сегодня в панельных дискуссиях, платформах женщин-политических лидеров мира. Я призывала своих коллег со всего мира сделать все, проявить усилия, объединить все наше влияние, чтобы содействовать возвращению мира в Украину", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор національної платформи "Жінки за мир".

Про Росію та США, які на форумі присутні не були, тут згадували часто.

"Мій меседж США - це те, що ми вдосконалюємо розподіл навантаження, і бачимо, що результати у наших союзників покращуються", - заявив Єнс Столтенберг, генсек НАТО.

А ще на атмосферу в Давосі вплинула... статистика. Дані, які оприлюднили напередодні форуму. Про те, як отримували статки найбагатші люди планети за останні 10 років. Бо ж саме про подолання бідності тут дискутували торік.

Це місце, де олігархи і політики "проливають крокодилячі сльози" через світові проблеми, не роблячи нічого для їхнього вирішення", - написала газета The Independent.

А видання Politico - назвало з'їзд "лавиною популізму". Ще б пак, населення Давоса - 11 тисяч. А кількість делегатів форуму - 3 тисячі. Місто - все в парканах з позначками, кому і куди можна заходити.

Ось тут - у п'ятизірковому готелі Бельведер, до якого тепер не доступитися - зазвичай зупиняються лише VIP-учасники форуму. На цей тиждень персонал закладу збільшується в рази - тільки офіціантів працює три сотні.

Ціни на житло злітають подекуди в десятки разів. Оселитися в самому Давосі - розкіш. У перший день саміту залишились лише одна-дві вільних квартири - 5-7 тисяч євро за ніч.

"Де ви зупинились? - В Курі, це 100 кілометрів звідси. - Там всі майже зупинились, в Курі. - По кілометрам, десь хвилин 35 звідси - тобто, це невеличке якесь село, в якому 2-кімнатна квартира - ми живемо там разом з прес-секретарем"

Коли хочеш потрапити форум такого рівня, погоджуєшся на будь-які умови, кажуть українські депутати.

"Шість людей майже в двох маленьких кімнатках.У нас не було зразку електрики, не було світла, ми там готувалися в темряві", - розповідає Альона Шкрум, народний депутат України.

Пощастило хіба тим, хто був готовий викласти "круглу суму" за дорогі апартаменти.

"После того, как президент Америки объявил, что его не будет в Давосе - очень много мест освободилось. По этому, у меня была такая возможность - быть счастливчиком и попасть в эту квоту", - говорить Володимир Кличко, боксер.

Президент Петро Порошенко оселився за півсотні кілометрів від місця форуму - за годину їзди на авто. Резиденція в його програмі вказана як місто Бад Рагац.

Тут - усього 6 тисяч населення, чимало готелів, але 5-зірковий з президентським номером лише один. Не знаю, що там всередині, але пейзажі навколо нього, як на мене, на 5 зірок таки тягнуть.

У самому ж Давосі, попри 55 кілометрів парканів та 5 тисяч військових - атмосфера курортна.

Крім політичних дебатів, тут ще й вечірки та коктейльні прийоми. В "Українському домі" і модний показ влаштували - на подіумі стилізовані під вишиванки сукні від дизайнерки Юлії Магдич.

"Це перший показ в Давосі взагалі - раніше ніхто такого не придумував. І це дуже символічно, що це власне показ вишиванок. Україна зараз знаходиться у стані переродження. І в такі періоди завжди нація стає найкреативнішою", - говорить Юлія Магдич, український дизайнер.

Ну а для тих, хто модою не дуже переймається і не звик до альпійських морозів, (тут "мінус 10"), організатори форуму теж придумали креативне рішення. Стенд - із безкоштовними шапками.

Правда, просять брати не більше однієї на руки. Та кому - порятунок від холоду, а кому - безкоштовні сувеніри. Ігор Шевченко, аби взяти 5 шапок - чергу з 6-ї ранку вистояв і ледь на арешт на наразився!

"Невідомо звідки з'явився охоронець і ледь мене не арештував. Сказав, що я вже взяв достатньо і мушу йти геть", - повідомив Ігор Шевченко, - політик

Та Шевченко не розгубився. Шапковим подвигом похвалився у Facebook. А сьогодні ще й безкоштовних льодяників собі і друзям набрав. І став таким собі українським курйозом у швейцарському цьогорічному Давосі.