Крадії наступають! В Україні масово грабують автомобілі. Тільки за минулий рік таких злочинів зафіксовано більше двох тисяч. І це ще не враховуючи викрадення самих авто - їх також тисячі.

Чому автозлодії почуваються так вільно? Та як захистити свою машину? Знає Олена Зоріна.

Це - наче епідемія.

"Подлокотник "вычистили", видеорегистратор украли, компрессор и деньги".

Крадіжки з машин і крадіжки машин - в Україні давно буденна справа.

У підворіттях і навіть в людних місцях - автокрадії орудують всюди і в будь-який час.

"Найчастіше придивляються до номерних знаків, дзеркал, дисків і того, що в салоні машини. Якщо ж є замовлення, то й автівку можуть викрасти. Лише минулого року в Україні зникли понад 6,5 тисяч машин".

"Это стекло было разбито".

Її авто стояло прямо під будинком.

"Осколками был посечен пластик, обшивка автомобиля и был украден регистратор. В "бардачке" лежал старенький мини-компьютер, который я использовала как GPS", - розповідає Вікторія Орловська, постраждала.

Усе сталося ближче до ранку - це улюблений час для крадіїв. Злочинці прихопили із собою навіть цукерки з салону. Та найнеприємніше - це збитки після їхнього хазяйнування. Адже, окрім бокового скла, в машині довелося міняти і лобове.

"В общей сложности, это было порядка 8 тысяч. Только лобовое стекло стоило 5 тысяч", - говорить Вікторія Орловська, постраждала.

Реєстратори, навігатори, комп'ютерна техніка і навіть дитячі автокрісла. Злочинці полюють на все, що бачать крізь скло.

"Ці крадіжки скоюються найчастіше у "спальних" районах, у вихідні дні. Більша частина, на здивування, - це вільний доступ, коли автомобіль залишається відкритим. Володар або на якийсь час, або навіть на ніч - не зачинив, або не використовують сигналізацію, лише на ключ", - повідомив Андрій Крищенко, заступник голови Національноі поліціі, начальник Головного управління Нацполіції у Києві.

Та найпопулярніша історія останніх тижнів - жіночі сумочки, які злодії примудряються витягати під час руху авто! Також, у кримінальному тренді - перехідники для зарядки електрокарів. Річ, як виявляється, коштовна, вартість - до тисячі доларів. Методи абсолютно різні.

"Злам автомобіля, або навіть биття скла. "Розвод" на дорогах, коли, наприклад, пробивають колесо і потім користуючись тим, що водій вискакує і дивиться за автомобілем і, зазвичай, забуває заблокувати двері - в цей час зловмисник хапає там барсетку, сумочку", - розповідає Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів.

Зламування дверного замка на відстані - це найбільш ювелірний спосіб. "Комар носа не підточить". Іноді й самі власники не одразу розуміють - бо пошкоджень одразу не помічають. Саме так сталося влітку з машиною автоексперта Олександра Золотарьова:

"Ее вскрыли с помощью код-граббера. Открыли "бардачек", открыли отделение для хранения очков".

Такий прилад - грабер - можна вільно придбати в Інтернеті. Ціна питання - від 50 до кількох сотень доларів. Дорогі - нейтралізують будь-який замок чи сигналізацію.

Ось доказ - власник зламувача, уявіть! - з вікна своєї квартири демонструє все наочно:

"Если сейчас будет моргать... да, работает. Включаем автозапуск".

Автоексперту Олександру пощастило - з машини нічого не зникло, бо нічого цінного там не було. Аби не стати жертвою крадіїв, він дає поради іншим:

"В первую, очередь злоумышленники обращают внимание на провода зарядных устройств для видеорегистраторов, либо для навигаторов, оставленные на приборной панели автомобиля, на круглые следы на лобовом стекле от присосок".

Це означає, що й сам прилад може бути в машині.

Якщо ж працюють професіонали, за півхвилини й саму автівку можуть вкрасти. І зазвичай, тепер - це злочин на замовлення.

"Автоугонщики выслеживают жертву. Понимают, когда, в какое время и где машина стоит, и стараясь с чем меньшим повреждением эту машину угнать. Даже если ключ находится в квартире, злоумышленник подходит к двери, не открывая ее и транслирует другому злоумышленнику код ключа", - розповідає Олександр Золотарьов, автоексперт.

"Ці автомобілі переганяються і в Російську Федерацію, і в неконтрольовані на сьогодні Україною зони Донбасу. Забирають ті ж "бляхи", які на сьогодні не зареєстровані і їх можна просто перепродати без всяких документів", - говорить Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів.

І безпечних місць для автомобіля - не існує.

"Самые опасные места парковки автомобилей - это парковки больших торговых центров. Когда человек закрывает автомобиль - один злоумышленник сканирует код сигнализации, чтобы открыть автомобиль, другой злоумышленник в это время следит за владельцем в торговом центре. В 99% эти случаи не раскрываются", - стверджує Олександр Золотарьов, автоексперт.

У поліції кажуть: це не так. Злочини розкривають, хоча й не всі. Та й кількість крадіжок поступово зменшується.

"Десь до 30 відсотків. Ми затримуємо злочинців. Значну кількість таких злочинів скоюють особи раніше судимі - це "гастролери", навіть громадяни інших держав", - запевняє Андрій Крищенко, заступник голови Національноі поліції, начальник Головного управління Нацполіції в м. Києві.

Утім, експерти не згодні. Кажуть: Україна - в трійці лідерів зі збуту крадених машин. Саме сюди з'їжджаються злодії з різних країн. Тут продають викрадені авто - і в Україні, і в Європі. А географічно, серед лідерів самих викрадень - Київ, Одещина, Харків та Дніпро.

"Больше не оставляю машину под подъездом, даже когда мне через несколько часов выезжать снова - я ставлю машину на платную стоянку ", - говорить Вікторія Орловська, постраждала.

Вікторія тепер сподівається лише на себе. Навіть коли виходить з машини на 5 хвилин - сумочку з документами бере із собою. Гіркий досвід. Убезпечений - трохи озброєний.