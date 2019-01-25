НАТО суттєво збільшує видатки на оборону. Причому, саме європейські держави-члени Альянсу та Канада. Сполучені Штати і без того роблять найбільший внесок.

Генсек НАТО обіцяє, що за 2018 рік додаткові витрати сягнуть 100 мільярдів доларів.

Нагадаємо, локомотивом збільшення бюджету Альянсу став Дональд Трамп. Саме він вимагає від союзників збільшувати оборонні внески. Усі держави НАТО щорічно витрачають майже трильйон доларів на військові цілі.