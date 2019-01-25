Поки Верховна Рада відпочиває, депутати працювали у Страсбурзі. Чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи була присвячена й українським питанням. Зокрема, полоненим морякам. Яких рішень вдалося досягти? Та хто заважав роботі українців? Ірина Іванова розповість.

Рівно два місяці полону.

"Их содержат как обычных преступников!"

Чи є надія на звільнення? Та справедливість?

"Никакого суда в России нет!"

Ольга Гриценко у Страсбурзі вперше. Це - сестра військовополоненого, командира походу Дениса Гриценка. З кінця листопада разом із іншими 23 українськими моряками він - російський бранець. Зараз - у Лефортово.

"Естественно, первый день - это были такие слезы, шок, трясущиеся руки. А на второй день, в принципе, мы уже собрались, и начали действовать", - говорить Ольга Гриценко, сестра полоненого Дениса Гриценка.

Почали діяти - це шукати інших родичів. Зараз Ольга координує комунікацію між сім'ями полонених хлопців. У цій групі приблизно 100 людей. Від їхнього імені жінка разом із батьком пораненого Василя Сороки приїхала просити європейських політиків визнати захоплених моряків - військовополоненими.

"Ми приїхали сьогодні до вас, звернутися до вас, щоб завтра, та резолюція, яка буде в несена на голосування - щоб ви її підтримали з тими поправками, які внесли наші євродепутати", - наголосив Віктор Сорока, батько пораненого військовополоненого Василя Сороки.

Четвер. Термінові дебати. Правку від української делегації про визнання моряків військовополоненими змінюють ще до обговорення. Самого терміну автор доповіді уникає, натомість вимагає ставитися до затриманих згідно з міжнародним правом, зокрема - Женевськими конвенціями.

"Те, що замінили посиланням на Женевську конвенцію пряму дефініцію щодо prisoners of war - військовополонених, в принципі залишається тим самим з юридичної точки зору. Політично тут намагаються завжди, скільки я тут працюю, уникати різких формулювань", - зазначив Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАР'Є.

Резолюція вимагає від Росії негайно звільнити затриманих українських моряків, надати їм належну медичну, правову та консульську допомогу; забезпечити вільне судноплавство в регіоні та утриматися від агресії.

Цей документ - обережні європейські політики погоджують більшістю голосів. Питання про звільнення українських моряків - офіційно "кидає якір" у міжнародних водах.

А поки в Європі думають над обережними формулюваннями, в самій Москві поранених українських моряків вирішили перевести з "Матроської тішини" - в Лефортово. Хоча там немає лазарету. За два місяці полону російська сторона не надала жодного офіційного підтвердження про стан хлопців.

"Мы можем судить только со слов самих раненных, насколько им оказывается это лечение. С их слов - лечение оказывается неудовлетворительное. Есть опасность, что, фактически, раны затянутся. Но без схемы реабилитации - они могут остаться инвалидами", - наголосив Микола Полозов, адвокат українських моряків.

За Женевськими конвенціями, закріпленими в резолюції, адвокати наполягають, щоби полонених передали або в Україну, або третій стороні.

Геть інакше трактують резолюцію російські медійники. Скандал в ПАРЄ вкотре влаштувала пропагандистка Ольга Скабєєва. Це та, якій на минулій сесії українські депутати з журналістами заспівали гімн.

"Гимн Украины почему не исполнили? В прошлый раз было красиво".

Цього разу - росіянка грубо втручалася в роботу інших кореспондентів та переривала інтерв'ю.

Скабєєву довелося відтіснити. Фізично.

"Вы же прекрасно знаете, что Олег Сенцов осужден за терроризм! - Девушка, не мешайте работать, пожалуйста".

Годі й казати, що цей епізод "зробив день" на російських каналах. Журналісти і суть конфлікту перекрутили, і зміст резолюції.

Тут, у Страсбурзі, росіяни поводяться нахабно, бо знають - у Раді Європи є сили, які намагаються повернути їхню делегацію в ПАРЄ.

"Якщо країна два роки не сплачує членські внески, то може бути поставлене питання про призупинення взагалі її участі в усіх, в усій діяльності Ради Європи. Я вам зараз кажу про Росію. В червні спливає два роки, як Росія припинила сплачувати членські внески, і ми хочемо, щоб до них була застосована процедура, яка передбачена статутом", - зазначив Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ.

Та проти такого варіанту - чинний генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. З ним українська делегація мала окрему розмову.

"У мене немає особливих очікувань. Але цікаво, що ця зустріч узагалі відбудеться, оскільки останні роки пан Ягланд не хотів спілкуватися з українською стороною", - наголосив Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАРЄ.

Розмова вийшла незвично довгою. Та про що домовилися з генсеком - залишилося в таємниці:

"Це була хороша зустріч. - Цілком згоден. - Ми обмінялися думками з дуже важливих питань, і домовилися, що подробиці розмови залишаться в цьому кабінеті".

Депутат за музичним інструментом у холі ПАРЄ - литовець Еґідіус Варейкіс, друг і захисник України в асамблеї. Їздив на Донбас, готував доповідь про переселенців. Під час дебатів за резолюцію про Азов, його виступ був одним із найгостріших.

"Было время, когда у Литвы не было ни одного танка, но российская армия вышла из Литвы. Мы знаем несколько сценариев, которые могут быть применены здесь, так что все не стоит на пустом месте", - говорить Еґідіус Варейкіс, член литовської делегації в ПАРЄ.

Чекають на допомогу від європейців і родичі полонених моряків. Бо чітко розуміють - сподіватися на справедливість російської Феміди не варто.

"Мы их любим, мы их ждем, мы будем бороться, и мы ими очень гордимся, и мы будем брать пример с них, мы будем делать все для их освобождения!", - говорить Ольга Гриценко, cестра полоненого моряка Дениса Гриценка.