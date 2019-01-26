В Анталье смерч перевернул автобус с 12 пассажирами, которые направлялись из здания аэропорта к трапу самолета. Об этом в субботу, 26 января, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Отмечается, что сильный ветер перевернул также один микроавтобус и два трапа. Кроме этого, два самолета получили серьезные повреждения, пострадал и полицейский вертолет.

12 человек пострадали в результате смерча в аэропорту Антальи, заявил губернатор провинции Мюнир Каралоглу. В результате инцидента ураган перевернул автобус, перевозивший пассажиров к самолету, и поднял трап, который повредил стоящий самолет. pic.twitter.com/sdlDUenrlv — Телеканал 360° (@360tv) 26 января 2019 г.

Губернатор провинции Мюниро Каралоглу рассказал, что никто из людей не получил серьезных ранений.

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