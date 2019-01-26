Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Дарья Кобец, более известная как Даша Медовая, пропала без вести. О том, что Даша исчезла, сообщил отец артистки в Facebook.

"Пропала моя любимая дочь. Все лето я пытался найти ее своими силами, но к сожалению мне это не удалось. Осенью я подал в розыск. Ее зовут Дарья Владимировна Кобец (она же Даша Медовая и Мира Кулум), она певица, экс-участница группы ВИА Гра, бывшая жена Александра Швеца и мать их совместной дочери Варвары. Ее ищут уже несколько месяцев, но есть подозрения, что уже никогда не найдут... От ее бывшего мужа Александра неоднократно поступали угрозы в адрес Дарьи",- пишет Владимир Кобец.

Также Владимир утверждает, что на заседании суда в присутствии представителя исполнительной службы муж артистки открытым текстом заявил, что Дарьи уже нет в живых.

"Люди, помогите найти МОЮ ДОЧЬ! Ей было в октябре 28, НО я не могу ее поздравить, потому что ее не могут найти! Все, кто за последние полгода видел девушку, похожую на фотографии, прошу вас напишите или позвоните мне!",-говорит Владимир.

Стоит отметить, что история семейной жизни Дарьи Кобец связана со скандалом – в течение трех лет ее супруг, бизнесмен Александр Швец, пытался добиться опеки над их дочерью Варварой. В СМИ регулярно появлялись новости о том, что ребенка бизнесмен пытался забрать у Дарьи силой. В 2014 году Дарья "похитила" дочь и скрылась от мужа. После муж артистки начал борьбу за дочь.

Ранее сообщали, что экс-солистку "ВИА Гры" могут лишить родительских прав.