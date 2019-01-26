На Анталію обрушилися торнадо (відео) [ Редактировать ]
Кілька торнадо налетіли на турецьку столицю туризму Анталію. Двоє людей загинули, одна із них - 13-річна дівчинка. В українському МЗС повідомили, що українців серед жертв немає.
Очевидці нарахували аж 5 вихорів. Вітер, злива та град завдали серйозної шкоди центру міста. Більше двохсот будинків пошкоджені. В районі Кемер ураган скинув у річку авто, де перебували мати та її 20-річна донька. Дівчину й досі не можуть знайти.
Значних руйнувань зазнав і місцевий аеропорт. Там вітер перевернув автобус з пасажирами - постраждали 12 людей. Негода пошкодила навіть літаки. У акваторії моря оголосили штормове попередження.
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