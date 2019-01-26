На Закарпатті снігова лавина накрила туристів [ Редактировать ]
Трьох туристів з Києва накрила снігова лавина у горах на Закарпатті. Один із чоловіків помер на місці. Маршрут групи пролягав біля гори Стіг на Рахівщині. Попри застереження рятувальників - туристи зважилися на сходження. Під час спуску надвечір кияни потрапили під першу лавину. Друга ж - накрила чоловіків з головою.
Один із лижників зумів самотужки вибратися з-під снігу і врятувати напарника. Однак, коли вдалося звільнити зі снігової пастки третього лижника, той уже був бездиханний. Про ситуацію туристи повідомили надзвичайників. Вранці чоловіки рушили до бази відпочинку. Зараз вони у безпеці. А рятувальники вкотре звертаються до туристів:
"Слід на даний час утриматися від походів у гори. Готуватися до походів у гори завчасно, підбирати собі відповідне обладнання. Також необхідно реєструватися у гірських пошукових рятувальних пунктах. Повідомляти про свої наміри, про свої маршрути ", - говорить Федір Філіп, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС в Закарпатській області.
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