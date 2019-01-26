У Чернівцях депутати облради віддали в оренду приміщення психлікарні [ Редактировать ]
Волонтери у Чернівцях підозрюють, що депутати облради віддали в оренду частину приміщень психіатричної лікарні. І все - аби привласнити ласу частину землі. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.
Цій психіатричній лікарні, у спальному районі Чернівців, більше ста років. 15 відділень на 570 ліжок обслуговують пацієнтів зі всієї області. Останніми роками установою опікуються волонтери: зробили у приміщеннях ремонт, закупили меблі, регулярно допомагають з медикаментами та харчами. Тож яким було здивування активістів, коли вони дізналися: один із корпусів планують здавати в оренду приватному підприємцю.
"Договір заключений 17 грудня 2018 року. Ми не знайшли на сайті облради ані протоколу комісії конкурсної, ні оголошення про конкурс за це приміщення. І ми вважаємо, що за відсутністю цієї інформації тут є певна корупційна схема", - говорить Катерина Пономарьова, волонтерка.
Йдеться про приміщення колишньої столярної майстерні, площею 140 квадратних метрів. Нині будівля порожня. Волонтери впевнені: оренда - лише прикриття. Адже, за їхньою інформацією, таким чином територію лікарні хочуть поділити.
"Коли територія нашої психлікарні буде поділена на 5 частин, то для лікарні залишиться 6.64 га. Тобто 2 гектари з лишнім просто уходить. Невідомо куди, для якого будівництва і якого обслуговування будь-яких споруд", - говорить Катерина Пономарьова, волонтерка.
Будівлю, дійсно, здадуть в оренду. На 10 років, - пояснюють в обласній раді. Мовляв, так вирішила профільна депутатська комісія. За 140 квадратів майстерні планують отримувати 7 тисяч гривень щомісяця. При цьому, 70% від суми йтимуть на потреби лікарні. Решта - в обласний бюджет.
"Ми ще просимо таких - приходіть і ще дамо вам! Бо до нас звертаються головні лікарі, що в них вільні площі і вони платять комунальні послуги за світло, за тепло. Сьогодні є тисячі квадратних метрів вільних - будь ласка, звертайтеся, беріть в оренду, платіть оренду", - говорить Іван Мунтян, голова Чернівецької обласної ради.
У лікарні погоджуються: коштів катастрофічно не вистачає. Тому оренда - чи не єдине джерело прибутку. Однак, ані до конкурсної комісії, ані до вибору переможця відношення не мають.
"Можливо, був якийсь конкурс. Справа в тому, що я знаходжусь у декретній відпустці, дуже багато не знаю моментів. Але підтримую зв'язок. Але оренда - на сьогоднішній день - єдине джерело підживлення", - говорить Анжела Левицька, головний лікар Чернівецької обласної психіатричної лікарні.
Та волонтери впевнені: на територію, де розташована лікарня, просто накинули оком. Адже раніше частину будівель уже приватизували. Нині тут хлібопекарня. Хоча починалося усе теж - з оренди.
"Кому вигідно? Можливо, тут ідуть не просто дружні, а, справді, корупційні інтереси - ми вам дозвіл на землю, ви нам ще щось. Якщо так далі буде - її просто перенесуть", - говорить Світлана Ісаченко, журналістка.
Проти захоплення території і містяни - у парку лікарні часто гуляють батьки з дітьми.
"Воно, може, з однієї сторони і краще, облагородять. Але потім щоб не захватили і не стало все приватне".
Волонтери, тим часом, не здаються - уже звернулися до правоохоронних органів з вимогою перевірити законність дій депутатів. Ще одну скаргу - направили до столиці.
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