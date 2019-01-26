Хто вимагав пива в обмін на заручників, де вирішили жити без вугілля та чому шимпанзе може здобути права людини. Більше - у нашому міжнародному огляді.

У мексиканському муніципалітеті Байя-де-Бандерас чоловік намагався захопити в заручники понад чотири десятки дітей. Перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, він прийшов у місцеву школу, викрав у їдальні кілька ножів та погрожував вбити вчителів з дітьми. На місце події прибули правоохоронці та розпочали перемовини з нападником. Ним виявився 45-річний місцевий механік. Він зрештою погодився відпустити дітей та вчителів в обмін на кокаїн та 200 літрів пива. Саме під час передачі алкоголю і затримали терориста-наркомана. Діти та викладачі нині у безпеці.

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Туніс засипало снігом. Подекуди опади почали танути, що одразу призвело до повеней. Загинули щонайменше двоє осіб: одна жінка померла через те, що її автомобіль змило повінню, ще один чоловік замерз, бо залишився на ніч на вулиці. Пошкоджені лінії електропередач. Через аномальну кількість снігу у багатьох районах Туніса паралізовано автомобільний рух. Більше сотні водіїв змушені були звернутися по допомогу - їхні автівки застрягли у кучугурах. Іще близько сотні людей евакуювали з районів, що потерпають від повеней.

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Німеччина стає ще "зеленішою". В уряді вирішили остаточно відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії. Згідно із затвердженим планом, німецька вугільна енергетика має припинити своє існування до 2038 року. Нині німецькі вугільні теплоелектростанції, загальною потужністю 12 з половиною гігаватт, виробляють майже третину всієї електроенергії країни. Раніше Німеччина вже прийняла рішення відмовитися від атомної енергетики до 2022 року. Тепер ФРН має сконцентрувати зусилля, аби пришвидшити перехід на екологічно чисту електроенергію.

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Чи надавати мавпам права людини вирішать на референдумі в швейцарському кантоні Базель-Штадт. Свій дозвіл на це надав місцевий апеляційний суд. Щоправда, це рішення ще можуть оскаржити протягом 30 наступних днів. Якщо ж референдум усе ж відбудеться і матиме позитивний результат, будуть врятовані сотні приматів у Базелі. В цьому кантоні здебільшого розмістилися фармацевтичні компанії, які тестують на мавпах медичні препарати перед тим, як вони потрапляють на ринок.

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Марк Цукерберг хоче об'єднати соцмережу Facebook разом із WhatsApp та Instagram, аби їхні користувачі могли надсилати повідомлення між додатками. Про це пише New York Times з посиланням на кілька джерела. За їхніми даними, аби завершити роботу зі "злиття" трьох додатків, знадобиться щонайменше рік. У такий спосіб керівники Facebook хочуть сповільнити зростання популярності інших додатків та збільшити інтерес користувачів до власної компанії.