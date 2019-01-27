Каждая девушка в душе актриса, которая любит примерять на себя различные роли, утверждают психологи. Однако, каждый раз меняя маски, очень важно знать, какие типажи женщин ненавидят современные мужчины. А главное - не увлечься игрой и не потерять себя, пишет allwomens.ru.

Амазонка-феминистка

Это смелая, целеустремленная, самодостаточная, физически выносливая девушка. Она амбициозна, стремится лидировать на мужской территории, и во всем превосходить мужчин. Иногда начинает противопоставлять себя окружающим, демонстрирует нездоровую конкуренцию с сильным полом. К мужчинам относится снисходительно: может сразить высокомерным взглядом, язвительным замечанием, саркастическими шуточками в адрес парней-слабаков. Из амазонок получаются успешные бизнес-леди, строгие начальницы, женщины-политики.

Амазонке не хватает эмоций, которые она считает признаком слабости, искренних чувств: она не умеет строить близкие отношения с мужчинами. Женщина этого типа – убежденная феминистка, постоянно принимающая участие в борьбе за гендерное равноправие. В амазонках мужчинам не нравится отсутствие женственности, презрение к противоположному полу, воинственность, агрессивность. К отрицательным чертам также относятся: неумение прощать, бескомпромиссность, стремление к превосходству, сосредоточенность на себе и своей жизни.

Принцесса-истеричка

Принцессы с детства уверены в том, что их все должны обожать, носить на руках, добиваться благосклонного взгляда. И просто: им все должны! Как правило, у нее прекрасные внешние данные: грациозная походка, роскошные волосы, красивое лицо. Свою внешность она считает главным достоянием, и старается продать подороже. У нее запредельные требования к потенциальному избраннику: он должен быть лучшим из лучших. Своих поклонников она изводит многочисленными капризами, непредсказуемой сменой настроения, самодурством.

Она излишне эмоциональна: чтобы получить желаемое, часто прибегает к слезам, устраивает истерики и скандалы. Манипулирует мужчинами, используя сексуальный шантаж или угрожая суицидом. В основе характера лежит возбудимость нервной системы, достигшая неуправляемой формы при неправильном воспитании и отсутствии сдерживающих факторов. Мужчина может быть очарован принцессой только в период безумной влюбленности. В дальнейшем он понимает, что недостатки характера не компенсируются внешней привлекательностью. Представители сильного пола ненавидят плаксивость, истеричность, склонность к манипуляциям и шантажу, непомерную надменность.

Прелестная дурочка

Девушки этого типажа похожи на прелестную куклу Барби: идеальное личико, прекрасная фигура и отсутствие интеллекта. Этот образ сформировался под влиянием стереотипа, что мужчины любят красивых дурочек. Поэтому некоторые девушки старательно изображают глупую куколку. Но в большинстве случаев, это нерешительная молодая женщина, которая не приспособлена к жизни, привыкла к постоянной опеке родителей, и ждет от будущего мужа аналогичной заботы. У нее нет определенных жизненных целей, ярких устремлений, сильных желаний, кроме стремления удачно выйти замуж. Она довольно пассивна - не стремится к личностному росту, не интересуется домашним хозяйством. Ее привлекают только покупки в дорогих магазинах и возможность поехать на модный курорт. Девушка-Барби требует постоянной заботы, она ведет себя как подросток, избегает ответственности. Как правило, это свидетельствует об эмоциональной незрелости, инфантильности. Мужчин может на некоторое время привлечь подобный тип девушек, но их очень быстро утомляет демонстрация беспомощности, а глупость начинает раздражать. Представители сильной половины ненавидят постоянные разговоры о покупках, детское поведение, бытовую неприспособленность. Амплуа "вечного ребенка" со временем становится просто смешным.

Женщина-вамп

Типаж непредсказуемой женщины-загадки предполагает некоторые обязательные атрибуты: отстраненный взгляд, подчеркнутая сексуальность, неприступная холодность, высокомерное обращение с противоположным полом. Она не интересуется деньгами, ей не нужна семья, потому что главное ее желание: подчинить мужчину своей воле. Женщина-вамп очаровывает мужчину, чтобы единолично обладать им, заставить его склониться к своим ногам, хладнокровно использовать и оттолкнуть. Возможно, это бессознательная месть за то, что когда-то ее бросил отец.

Роковая женщина прекрасно разбирается в психологии, манипулирует людьми, обладает фантастической интуицией. Она умело строит многоходовые интриги, но при этом ее действия иногда не поддаются никакой логике. Женщина-вамп влюбляет в себя мужчин, сводит их с ума, но сама остается холодной. Отношения с ней становятся серьезным испытанием: мужская энергия постепенно истощается, и сексуальность женщины-вамп становится наказанием. Даже обладая ею, мужчина чувствует, что она остается недосягаемой. Именно поэтому многие мужчины предпочитают издалека любоваться на такой тип женщин. Их надменность, холодность, неприступность вызывает раздражение у сильного пола. Желание властвовать, распоряжаться чужими судьбами, порождает желание бежать от них без оглядки.

Девушка-прилипала

Это целеустремленная, активная девушка, которая не ждет милости от судьбы, а стремится сама устроить свою счастливую семейную жизнь. Она очень деятельна, при знакомстве с парнем берет инициативу в свои руки, демонстрирует отсутствие комплексов. Ведет себя так, будто у нее многолетние отношения с этим мужчиной: атакует его звонками, сообщениями в социальных сетях, может без предупреждения явиться к нему в гости. Ее внимание становится настолько навязчивым, что парень просто спасается бегством. Такая девушка не устраивает истерик, не жеманится, а всячески старается демонстрировать и преувеличивать свои достоинства. Она постоянно стремится находиться рядом, окружает мужчину удушающим коконом назойливого внимания и заботы. Не понимает очевидных намеков, игнорирует предложения расстаться. Благодаря такой настойчивости девушка выходит замуж, а ее избранник сразу после свадьбы начинает мечтать об освобождении. Мужчинам душно в отношениях с женщиной-прилипалой, их пугает целеустремленность и неприкрытое желание непременно вступить в брак. Парни ненавидят в таких девушках манеру идти напролом, не считаясь с чувствами несчастного избранника.

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