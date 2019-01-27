Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов". Количество задержанных увеличилось до 223. Об этом сообщает France 24.

"Местная прокуратура сообщила о 223 арестах в Париже. По оценкам Министерства внутренних дел, число участников 11-й недели протестов составило 22 тыс. по всей Франции. Из них 2,5 тыс. - в Париже", - говорится в сообщении.

Полиция применяла водометы и слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие применяют дымовые шашки.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против роста цен и налогов, а впоследствии акция превратилась в выражение недовольства политикой правительства, которое не стремится, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.