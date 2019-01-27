В больнице Бердянска наркоманы расстреляли охранника [ Редактировать ]
Двое наркоманов устроили стрельбу в больнице Бердянска. В ходе инцидента был ранен охранник учреждения. Его госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе и ранением головы.
Как рассказал один из очевидцев, двое подозрительных мужчин зашли в общественный туалет и там надолго заперлись. Образовалась очередь, из туалета доносились крики с угрозами, люди вызвали охранника. Он открыл двери туалета и буквально был расстрелян из пистолета, сообщает PRO.BERDYANSK.BIZ.
Санитары и даже пациенты больницы оказали сопротивление нападавшим: задержали преступников и передали их полиции.
Также известно, что был ранен один из тех, кто обезоружил злоумышленника, но от госпитализации он отказался. Пострадавшему охраннику оказана необходимая помощь, состояние здоровья его удовлетворительное.
Также свидетели преступления утверждают, что злоумышленники уединились в туалете, что бы "ширнуться", а охранник им помешал. На месте происшествия были обнаружены шприцы с неустановленным веществом.
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