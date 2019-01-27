21-летний парень расстрелял 5 человек, включая родителей [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
В американском штате Луизиана в результате стрельбы погибли пять человек. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, вначале мужчина открыл стрельбу в трейлер-парке в округе Ливингстон к западу от Нового Орлеана, в результате чего погибли три человека.
Позже жертвами стрельбы стали два человека в жилом доме в соседнем округе Асенсьон.
По данным полиции, оба инцидента связаны между собой, главный подозреваемый - 21-летний мужчина, который скрылся с места происшествия.
В полиции заявили, что двое из погибших - родители подозреваемого. Парень, открывший стрельбу, объявлен в розыск.
Ранее в американском штате Флорида мужчина открыл стрельбу в отделении банка SunTrust Bank.
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