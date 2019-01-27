В детском саду Хмельницкой области зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области.

"По состоянию на 25 января 2019 года к врачам педиатрам КНП НМП "Центр ПМСП" обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок", Нетишин. Предыдущий диагноз - "пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к возникновению возгорания могло привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Специалисты ведомства начали внеплановую проверку садика, в который ходили дети.

Кроме того, по факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области три человека отравились угарным газом.