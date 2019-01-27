Запеканки удобны тем, что позволяют приготовить полноценный обед за сравнительно небольшое время. Мы поделимся рецептом запеканки из картофельного пюре с мясным фаршем и сыром, пишет "Сегодня".

Картофельная запеканка с мясом

Ингредиенты:

2 кг картофеля

1 кг смешанного фарша

2 луковицы

200–300 мл молока (комнатной температуры)

60 г сливочного масла

Соль, перец, специи – по вкусу

Растительное масло – для жарки

100 г тертого сыра

Рецепт приготовления:

Картофель очистить, порезать и отварить до готовности. Слить воду.

Добавить сливочное масло и размять. Продолжая разминать, постепенно влить молоко. Посолить.

Фарш обжарить на растительном масле (можно добавить грибы, мелко нарезанный помидор без кожицы, замороженные овощи, например горошек или кукурузу, кетчуп). Снять с огня, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.

Лук почистить, мелко порезать, обжарить на растительном масле (можно добавить тертую морковь, мелко нарезанный чеснок), добавить к фаршу и перемешать.

Выложить половину картофельного пюре в большую форму для запекания, разровнять. Сверху выложить весь фарш и оставшееся пюре, снова разровнять. Посыпать тертым сыром.

Поставить форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут. Подавать вместе с густой сметаной, томатным соусом или кетчупом.

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