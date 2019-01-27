В голландском городе Гаага произошел взрыв, который привел к обрушению нескольких жилых домов. Об этом сообщает Disctrict8.

Сообщается, что взрыв произошел на улице Яна ван дер Хайденстраата. В результате взрыва было обрушено несколько домов. До сих пор остается неизвестным сколько людей находилось в домах и какое количество сейчас под завалами. В данное время с места происшествия было эвакуировано двух пострадавших.

Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа. Спасательные службы провели эвакуацию жителей соседних домов, так как существует вероятность дальнейшего обрушения.

Ранее сообщали, что во Львове в подвале дома прогремел взрыв.