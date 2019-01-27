В Гааге от взрыва рухнул жилой дом (фото, видео) [ Редактировать ]
В голландском городе Гаага произошел взрыв, который привел к обрушению нескольких жилых домов. Об этом сообщает Disctrict8.
Сообщается, что взрыв произошел на улице Яна ван дер Хайденстраата. В результате взрыва было обрушено несколько домов. До сих пор остается неизвестным сколько людей находилось в домах и какое количество сейчас под завалами. В данное время с места происшествия было эвакуировано двух пострадавших.
Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа. Спасательные службы провели эвакуацию жителей соседних домов, так как существует вероятность дальнейшего обрушения.
Ранее сообщали, что во Львове в подвале дома прогремел взрыв.
по теме
Модный показ прервали из-за угрозы взрыва (фото)
Возле аэропорта Роттердам эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
США нанесли мощный авиаудар по Сирии
Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор – там располагалась база террористов "Исламского государства"
В торговом центре Китая прогремели взрывы (видео)
В пятницу, 25 января, в китайском городе Чанчунь в торговом центре прогремели несколько взрывов
Во Львове в подвале дома прогремел взрыв
Во Львове в подвале девятиэтажного дома произошел взрыв
В Сумской области прогремел взрыв, есть пострадавшие
Полиция, которая сейчас работает на месте происшествия, не исключает, что взрыв произошел в результате утечки газа