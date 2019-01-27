Вадим Рабінович в інтерв'ю "Подробицям" розповів, з якими завданнями політсила йде на вибори [ Редактировать ]
Свій з'їзд уже на початку наступного тижня планує провести і "Опозиційна платформа - За життя". Один із засновників Вадим Рабінович в інтерв'ю "Подробицям" розповів - з якими завданнями політсила йде на вибори, та чому - саме "Опозиційна платформа" має великі шанси на перемогу.
"Знаете, зимний вечер - все люди отдыхают, а мы съезд готовим. У нас будет большой съезд. У нас буде действительно, на мой взгляд, такой отчет перед людьми. Мы хотим их послушать, мы хотим рассказать о том, что мы наработали. И я думаю, очень важно и симптоматично, что в этот день, например, выдвигается один из, я считаю, главных кандидатов со стороны партии войны - это Порошенко, и наш. Кто предлагает садиться и каким-то образом решать это мирным путем. Вот сначала выберите за что вы. А потом из оставшейся чашечки вот этой выбирайте персоналии. Ведь сегодня идем на съезд, идем на выборы по одной простой причине: потому что нам надо установить мир, а кроме нас, я прошу прощения, никто сделать не может. Нам нужно начать нормальные экономические взаимоотношения между государством и человеком, а кроме нас, к сожалению, никто этого сделать не может. Поэтому я хочу сказать так: мы не лучшие, да, не идеальные, но абсолютно идеальные в данной ситуации. Вот лучше нету", - заявив Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
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