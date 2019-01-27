Епідеміологи вважають, що захворюваність на кір в Україні наближається до рівня довакцинального періоду. Сьогодні показник на 100 тисяч населення сягає шестисот хворих.

За словами експертів, нині Україна - головний експортер хвороби в інші країни. Показники у нашій державі в три-чотири рази вищі, ніж у Євросоюзі.