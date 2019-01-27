Кір в Україні наближається до рівня довакцинального періоду - епідеміологи [ Редактировать ]
Епідеміологи вважають, що захворюваність на кір в Україні наближається до рівня довакцинального періоду. Сьогодні показник на 100 тисяч населення сягає шестисот хворих.
За словами експертів, нині Україна - головний експортер хвороби в інші країни. Показники у нашій державі в три-чотири рази вищі, ніж у Євросоюзі.
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В Україні можуть офіційно оголосити епідемію кору
В Україні можуть офіційно оголосити епідемію кору. У МОЗі планують скликати для цього спеціальну комісію. Від початку цього року лише на Львівщині захворіли понад півтори тисячі людей. В інших регіонах - ситуація не набагато краща. Що можна зробити?