Німеччина планує відмовитися від кам'яного вугілля. Названо і дедлайн - через 20 років. До 2038 в країні мають бути закриті усі вугільні електростанції. Це рекомендації спеціальної комісії, які тепер має схвалити уряд. Детальніше про рішення, яке вже назвали історичним, Тетяна Логунова.

Над програмою з відмови від вугільної енергетики працювала спеціально сформована урядова комісія. Саме її експерти узгодили і назвали дату - 2038 рік. Рішення ухвалили майже одностайно.

"Ми це зробили. Наш проект схвалили майже усі члени комісії. Я вважаю, це рішення історичним і сподіваюсь, що воно задовольнить усі сторони", - заявив Роналд Пофалла, співголова комісії.

Наразі - вугільні станції виробляють 40% усієї електроенергії Німеччини. Під час перехідного періоду уряд має зробити відмову від вугілля безболісною для гаманців споживачів електроенергії і економіки регіонів, де станції закриють. Для земель передбачені субсидії - експерти рекомендують уряду виділити 40 мільярдів євро.

"Відмова від вугільної електроенергетики - економічно - нам під силу. Я в цьому переконана. І якщо до наших рекомендацій дослухаються, економіка Німеччини тільки виграє", - заявила Барбара Преторіус, співголова комісії.

Вугільну енергетику планують замінити зеленою, відновлювальною. Щоб менше забруднювати навколишнє середовище.

Рекомендації комісії тепер мають схвалити уряд і парламент. Оформити їх у законодавчі акти і, нарешті, взятися до реалізації. Не виключено, що дедлайн - 2038 рік - у процесі дискусій трохи підкорегують. Але рішення про відмову вугільної енергетики вже можна вважати остаточним.