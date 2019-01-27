Безстрокові канікули. В одному із сіл на Прикарпатті батьки вже другий тиждень не пускають учнів до школи. Бояться за їхнє здоров'я. Приміщення, де вчаться діти, наскрізь уражене грибком. Люди вимагають негайно провести ремонт і покарати тих, хто довів нову будівлю до такого стану. Жанна Дутчак продовжить.

Школа у селі Кривець офіційно працює. Та уроків немає. Учні не відвідують заняття вже другий тиждень. Не пускають - батьки, бо переконані - сусідство з цвіллю небезпечне для здоров'я дітей.

"Мій син приходить з школи, його весь час болить голова. Весь час тошнота. Я його і не пушу, і ніхто мені нічого не зробить. Це здоров'я моєї дитини", - розповідає Галина Зіняк, мати учня.

Про грибок у школі люди дізналися випадково у грудні минулого року. І були шоковані. Пліснява вкрила повністю перший поверх, хоча будівлі всього сім років. З того часу ситуація не змінилася.

"Діти не ходять в школу і не будуть ходити, це є наша ініціатива, поки не почнуться якісь роботи. Тому що за місяць часу комісія, які приїжджають, вони дивляться вони ойкають: ми такого ще не бачили, а по факту ще нічого не зроблено", - говорить Юлія Потрей, мати учня.

А фронт робіт - величезний. Як виявилося, будівля закладу ще й протікає. Під час дощів, зізнаються учителі, змушені підставляти у класах відра.

"От бачите, яка ситуація. Криша тече. Там всьо протікає".

"Не стає єндової до кінця, за того воно протікає, гниє. Підшив осьо відорвано. Лобова дошка вобще її немає. Робота проведена дуже-дуже халтурно і безвідповідально".

У тому, що сталося, люди звинувачують підрядників. Мовляв, школу ті звели поспіхом за лічені місяці, роботи виконали неякісно. А ще - директорка, - кажуть, все знала, але приховувала. Після розголосу - взяла лікарняний, а кілька днів тому написала заяву на звільнення за згодою сторін.

"То, що роками приховувалося і травилося дітей, незважаючи на здоров'я дітей, це є злочин безвідповідальності, то не за згодою сторін. Треба за свої дії відповідати", - говорить Михайло Головчук, голова Богородчанської районної ради.

Хто і за чий рахунок має робити ремонт? В райраді кажуть: замовником робіт було обласне управління капітального будівництва. Їм і виправляти "халтуру".

"Основною причиною того, що руйнується підлога, де навчаються діти, це є підняття ґрунтових вод. Вони змінюються з кожним роком. Можливо, на той час і не було. Ніхто слідства не буде проводити", - говорить Володимир Рачкевич, директор Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства та архітектури Івано-Франківської ОДА.

Гроші на ремонт має виділити обласна рада - на найближчій сесії. Щоправда, про яку суму йдеться - в управлінні капбудівництва наразі не знають. Її визначить комісія після експертизи будівлі. Тим часом, щоб не зупиняти навчальний процес, чиновники пропонують на період ремонту проводити навчання на другому поверсі, або ж возити дітей до сусідніх шкіл.