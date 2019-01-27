Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945 було звільнено концтабір Освенцим. По всьому світу проходять пам'ятні заходи, Європарламент проводить акцію "Ми пам'ятаємо". Але особливим цей день є для Ізраїлю. Усі подробиці в матеріалі Антона Готліба.

У всьому світі ті події називають Голокостом, в Ізраїлі - Катастрофою. 27 січня 45 року радянські танки увійшли в Освенцим, відтоді у цей день світ згадує геноцид, який ледь не знищив цілий народ. В Ізраїлі цю дату шанують особливо, ця країна заснована людьми, що дивом уціліли в тій катастрофі.

Тут на кожному кроці такі пам'ятники. Цей присвячений євреям з польського містечка Заглембе. Їх усіх знищили нацисти. Сотні імен на мармурових табличках по суті все, що залишилося від людей, назавжди зниклих в полум'ї пожежі, що охопила Європу в ті роки.

Коли в його місто прийшли німці, Моше був ще дитиною. Їх зігнали в гетто, потім до концтабору. Він дивом уцілів, бачив всі жахи Голокосту. Після війни приїхав до Ізраїлю, у нього троє дітей, вже є правнуки. Але він ніколи не забував про те, що бачив і через що пройшов.

"Нас пригнали на площу, а там була шибениця. Вибрали 14 осіб і повісили, просто у нас на очах, щоб залякати. Тому що напередодні хтось намагався втекти з гетто", - розповідає Моше Розенблат, в'язень Голокосту.

У будинку для літніх людей, де він живе, улюблене заняття - різьблення по дереву. Виходить дуже добре, хоча зір уже поганий та й руки тримають інструменти невпевнено. Але є в них дещо незламне - вони дуже люблять життя, тому що бачили смерть. Це один з парадоксів Голокосту - більшість з тих, хто вцілів, прожили довге життя, не загубивши шанс, який їм подарувала доля.

"Ми ніколи не забуваємо подвиги героїв-євреїв, які воювали, і не забуваємо в'язнів. Коли я зустрічаюся з ними тут, в Ізраїлі, я завжди дуже схвильований. Я бачу їх нагороди, бачу горду поставу - їм вже під дев'яносто років, але постава горда, погляд ясний, вони пишаються своєю роллю в історії єврейського народу та історії людства. Я віддавав їм честь тоді, я віддаю вам честь сьогодні", - заявив Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

У всьому світі зараз триває акція "Ми пам'ятаємо". У ній беруть участь і українські політики. Більше двох з половиною тисяч українців отримали звання "праведник народів світу", коли ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів. В'язні Голокосту - їх в Ізраїлі десятки тисяч - це офіційний статус, як ветеран війни. Тут досі можна зустріти на вулиці людей із табірним номером на руці. В Ізраїлі, як ніде, розуміють, що країна, де вони живуть, з'явилася багато в чому завдяки їхнім стражданням.