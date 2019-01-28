Об этой истории мир узнал более 30 лет назад, когда в 1982 году писатель Томас Кенэлли, вдохновившись рассказом о спасении 1200 евреев во время Холокоста, написал роман "Ковчег Шиндлера". В итоге книга принесла автору Букеровскую премию. Невероятную историю спасения сотен людей, австралийский писатель услышал в октябре 1980 года от владельца магазина кожаных изделий в Беверли-Хиллз.

Когда Леопольд Пейдж (чье настоящее имя было Полдек Пфефферберг) узнал, что Кенэлли является писателем, он рассказал ему "величайшую историю человеческого гуманизма". Пейдж поведал ему о том, как он и его жена, и десятки других евреев были спасены во время Второй мировой войны владельцем нацисткой фабрики по имени Оскар Шиндлер.

В подтверждение своих слов, владелец магазина предоставил Томасу Конэлли фотокопии документов, связанных с Шиндлером, в том числе повествования от первого лица и записанные свидетельства других жертв Холокоста, а также подлинный список имен людей, которых спас судетский немецкий промышленник. После оккупации Польши Оскар Шиндлер стал владельцем завода по производству эмалированной посуды Rekord . Фирма получила название Deutsche Emaillewarenfabrik. Советником Шиндлера в вопросах бизнеса стал бухгалтер-еврей Ицхак Штерн. Он же и посоветовал Оскару нанимать на работу евреев, потому, что они работали лучше поляков, и обходились значительно дешевле.

Поначалу на фабрике работало всего 7 евреев, однако через два года их было больше тысячи. Сперва на Шиндлера работали жители Краковского гетто. К 1940 году Оскар владел уже тремя предприятиями, численность еврейских работников стремительно росла: к концу года их было 150, в 1942 году - 550, в 1943 - 900, а в 1944 - уже 1000.

Однако летом 1942 года нацисты начали "окончательное решение еврейского вопроса". Евреев эшелонами вывозили в Освенцим, и Оскару пришлось в поисках рабочей силы наведаться в соседний с Краковом концлагерь Плашов. В итоге он стал увеличивать число еврейских работников для их спасения, без выгоды для себя и порой с риском для собственной жизни. Бывший секретарь Шиндлера Мими Рейнхард, печатавшая в том числе и те самые списки спасенных людей, вспоминала, что Оскар проводил почти все ночи на своем предприятии, поскольку он опасался внезапного появления гестаповцев.

Когда ход войны изменился, и Красная Армия стала стремительно продвигаться на Запад, нацисты постарались избавиться от всех свидетелей своих преступлений. Даже те евреи, что до сих пор считались необходимыми в производстве, отправлялись в газовые камеры. Шиндлер же сумел добиться исключения для своих работников, вывезя предприятие вместе с сотрудниками из Польши в Чехию. В город Брюнлиц переехали около 1200 человек (800 мужчин, 300 женщин и 100 детей). Он принял решение выторговать у высокопоставленных нацистских чиновников возможность принимать на свои предприятия евреев из концлагеря Плашов, которым грозила верная смерть.

Существовало 9 версий "списка Шиндлера", составленных для нацистских властей. До сегодняшнего дня обнаружено 5 списков, из них один находится в американском Музее Холокоста, один - в федеральном архиве Германии в Кобленце, два - в израильском музее-памятнике жертвам Холокоста "Яд ва-Шем" и один - в частных руках. В 1967 году Шиндлер был удостоен награды Израильского мемориала памяти жертв Холокоста ("Яд ва-Шем"), а 24 июня 1993 года ему и его жене за спасение евреев было присвоено почётное звание "Праведник мира".

Оскар Шиндлер - человек легенда, пример с которого должен брать каждый из нас. Эта история учит нас быть отзывчивими и добрыми, и всегда проявлять милосердие по отношению к другим.

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