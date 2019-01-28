Президент США Дональд Трамп пожертвовал Национальному институту исследования алкоголизма 100 тысяч долларов своей зарплаты. Эти средства планируют потратить на исследования зависимости от алкоголя и проблем, которые возникают из-за нее.

Тема алкоголизма не чужда для Трампа: в 1980-х годах его старший брат Фредерик умер после длительной борьбы с этой зависимостью, рассказали в издании Washington Post.

В 2016 году, когда Трамп был только кандидатом в президенты он заявил: если выиграет выборы и возглавит страну, то откажется от ежегодной зарплаты, размер которой составляет 400 тысяч долларов.

Однако закон такого не предусматривает, поэтому каждый квартал он перечисляет пожертвование в размере 100 тысяч долларов различным государственным организациям.

За время Трампа при власти финансовую помощь от него получили Департаменты образования, здравоохранения и социального обеспечения, транспорта и ветеранов.

Ранее мы сообщали о том, что Конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО.