Меркель предупредила Израиль об угрозе [ Редактировать ]
Политика Ирана является угрозой для Израиля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью израильской вещательной корпорации.
"Израиль должен защищать свое существование", - цитирует "УНН" слова политика.
По словам Меркель, Берлин выступает в том числе за то, чтобы "иранские силы безопасности не подходили настолько близко к Голанским высотам". Канцлер Германии ранее обсудила этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.
21 января в ЦАХАЛе сообщили, что нанесли удары по позициям иранского спецназа "Кудс" в Сирии, ответственного за зарубежные операции. Израильские военные предостерегли сирийские вооруженные силы от "попыток нанести ущерб израильским войскам или территории". Спустя несколько часов после атаки в Иране заявили о готовности уничтожить Израиль.
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