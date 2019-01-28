Политика Ирана является угрозой для Израиля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью израильской вещательной корпорации.

"Израиль должен защищать свое существование", - цитирует "УНН" слова политика.

По словам Меркель, Берлин выступает в том числе за то, чтобы "иранские силы безопасности не подходили настолько близко к Голанским высотам". Канцлер Германии ранее обсудила этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

21 января в ЦАХАЛе сообщили, что нанесли удары по позициям иранского спецназа "Кудс" в Сирии, ответственного за зарубежные операции. Израильские военные предостерегли сирийские вооруженные силы от "попыток нанести ущерб израильским войскам или территории". Спустя несколько часов после атаки в Иране заявили о готовности уничтожить Израиль.