На Волыни в городе Берестечко община Украинской Православной Церкви закрыла Свято-Троицкий собор и отменила воскресное богослужение 27 января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский.

На дверях появилось объявление: "в связи с угрозой силового захвата храма отменяется богослужение".

Олег Точинский сообщил, что религиозная община УПЦ города Берестечко не переходит в ПЦУ. Также он опроверг информацию о том, что якобы общины сел Скобелка, Кутров, Садов и Корша "перешли" В ПЦУ.

Также, по его словам, в других населенных пунктах ситуация напряженная.