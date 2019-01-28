На Волыни община УПЦ отменила воскресное богослужение, чтобы не допустить захвата собора [ Редактировать ]
На Волыни в городе Берестечко община Украинской Православной Церкви закрыла Свято-Троицкий собор и отменила воскресное богослужение 27 января.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский.
На дверях появилось объявление: "в связи с угрозой силового захвата храма отменяется богослужение".
Олег Точинский сообщил, что религиозная община УПЦ города Берестечко не переходит в ПЦУ. Также он опроверг информацию о том, что якобы общины сел Скобелка, Кутров, Садов и Корша "перешли" В ПЦУ.
Также, по его словам, в других населенных пунктах ситуация напряженная.
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