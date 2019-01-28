В Харькове загорелся торговый центр (фото, видео) [ Редактировать ]
В ночь на 28 января в Харькове загорелось здание торгового центра. Огонь охватил площадь в 360 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Фото: соцсети
- В 3.42 28 января в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (улица Академика Павлова, 160) возник пожар. В 5.04 подразделения Госслужбы по ЧС пожар локализовали на площади около 360 квадратных метров, - говорится в сообщении.
Никто не пострадал в результате происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
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