В ночь на 28 января в Харькове загорелось здание торгового центра. Огонь охватил площадь в 360 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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- В 3.42 28 января в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (улица Академика Павлова, 160) возник пожар. В 5.04 подразделения Госслужбы по ЧС пожар локализовали на площади около 360 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Никто не пострадал в результате происшествия. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Киеве загорелся ресторан.