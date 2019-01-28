Небесная полусфера воспринимается сторонним наблюдателем, как половинка шара, на которую человек смотрит изнутри. На этой выпуклой окружности мы и видим звезды, Луну, Солнце, которые совершают свои движения "по расписанию".

Зодиак, что дословно переводится, как "круг животных" - первоначально это астрономический термин. Для удобства восприятия и анализа небесной полусферы люди древности решили, что звездное небо следует разделить на 360 равных частей (градусов), а потом сгруппировать эти части в 12 групп – по 30 градусов каждая. Впоследствии в каждом из 12 сегментов нашли созвездие, а сами секторы обозначили определенным знаком животного по расположенному в них созвездию.

Традиционная система знаков зодиака сформировалась около 500 лет до нашей эры. Подобный подход оказался настолько удобным для астрономов, что даже спустя тысячи лет его переняли сначала греки, а потом и все европейские страны.

Почему именно эти животные?

Каждый месяц принято считать месяцем какого-то определенного знака зодиака вслед за годовым движением Солнца. Например, с 20-ых чисел марта и до 20-ых чисел апреля зодиакальное положение светила находится в "секторе" Овна, в августе-сентябре – в секторе девы, а, к примеру, в ноябре-декабре – в том участке сферы, где расположено созвездие стрельца.

Свои названия секторы получили не просто так, и многие из них были названы еще в древности, когда люди из-за своей малой осведомленности и образованности, приписывали положению звезд какие-то метафизические свойства. Также определенный вклад в современный зодиак внесла шумерская и греческая мифология.

Например, Рак получил право находиться на небосводе после того, как якобы вцепился в ногу Гераклу, совершавшему один из своих подвигов. Со скорпионом проще, это созвездие внешне напоминает этого – к аналогичному мнению пришли и жители Эллады, и даже ацтеки.

Имеют ли знаки зодиака сакральное значение?

Деление небосвода на секторы зодиака довольно условное, да и сами звезды одного и того же созвездия могут находиться на удалении миллионов световых лет друг от друга, хотя и восприниматься нами как изображение на одной плоскости. Ничего сакрального в звездах и планетах нет.

Люди с давних времен предавали звездам или планетам мистические свойства точно так же, как они поклонялись грому и молнии, делали животных своими покровителями. В общем, искали сверхъестественного там, где его нет. Но и сегодня некоторые люди продолжают верить, что положение светил влияет на их жизнь, что гороскоп, звезды и планеты, а не они сами, ответственны за судьбу, успех, отношения.

Научного доказательства подобной зависимости от знаков зодиака, от положения планет, даты рождения и гороскопов нет и не было. Однако желание наивных и впечатлительных людей следить за гороскопами вполне объяснимо.

Во-первых, им хочется знать будущее любыми способами. Во-вторых, они хотят снять с себя ответственность за некоторые поступки и переложить их на гороскоп. В-третьих, современные гороскопы часто составляются психологами и маркетологами так, чтобы в них верило больше людей – это ходовой товар, украшенный псевдо-наукой и якобы древними тайными знаниями. На самом же деле, это всего лишь способ зарабатывать на мнительности, слабой образованности и наивности.