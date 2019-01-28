"Доктор Ботокс": женщинам вкалывали в губы строительный силикон [ Редактировать ]
13-канал израильского ТВ опубликовал ужасающие подробности о следствии против мошенника, выдававшего себя за “пластического хирурга”, информирует enovosty.com/news.
“Хирург”, известный как Доктор Ботокс, вколол десятка женщин и девушек в губы промышленный силикон, использующийся для изоляции швов при строительных работах. Промышленный силикон используется для изоляции унитазов, раковин и ванн, и опасен для человека.
Расследование, проведенное врачами больницы Ассаф Ха-Рофе также демонстрирует, что пластические операции были осуществлены "с демонстрацией феноменального отсутствия опыта". Злоумышленнику грозит тюрьма и крупный штраф.
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