13-канал израильского ТВ опубликовал ужасающие подробности о следствии против мошенника, выдававшего себя за “пластического хирурга”, информирует enovosty.com/news.

“Хирург”, известный как Доктор Ботокс, вколол десятка женщин и девушек в губы промышленный силикон, использующийся для изоляции швов при строительных работах. Промышленный силикон используется для изоляции унитазов, раковин и ванн, и опасен для человека.

Расследование, проведенное врачами больницы Ассаф Ха-Рофе также демонстрирует, что пластические операции были осуществлены "с демонстрацией феноменального отсутствия опыта". Злоумышленнику грозит тюрьма и крупный штраф.

Ранее неудачная операция довела девушку до суицида.