Газовые компании Украины готовятся протестировать экспорт газа в Центральную Европу после того, как регулятор вдвое снизил тарифы на вход/выход в газотранспортную систему. Об этом пишет агентство ICIS со ссылкой на источники.

Несколько компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию.

"Таким образом они собираются проверить готовность "Укртрансгаза" и таможен к новым видам операций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укртрансгаз" также ведет переговоры с польским Gаz-System, чтобы разрешить транзитные потоки через пункт Германовичи. Если сетевой оператор Польши согласится создать новую точку присоединения, украинские компании смогут получить возможность для экспорта газа в Румынию, отмечает агентство.

Еще одним интересом "Укртрансгаза" является услуга краткосрочной доставки для европейских компаний, которые хотят закачивать газ в украинские хранилища, пользуясь более дешевыми тарифами.

"Этот шаг поможет Украине диверсифицировать региональную роль транзитера газа, будучи не только основным транспортным маршрутом для российского газа в Европу и импортером объемов из европейских стран, но и самостоятельным экспортером", - заключает агентство.

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