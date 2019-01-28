Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день [ Редактировать ]
29 января отмечается праздник Петр-полукорм. Он состоит из двух частей - названия церковного и народного. Первое дано в память об ученике Христа, апостоле Петре, ставшим первым Римским Папой. Дата выбрана церковью, чтобы поклоняться одной из крупнейших христианских реликвий.
Речь идет о цепях, которыми Петр был скован, когда случались его аресты, сперва в 42 г. в Иерусалиме, после – в 64 г. в Риме. Другое название этих цепей - "честные вериги".
Название же народное – полукорм - говорит о том, что пора было поглядеть, хватит ли скотине корма до того, как она сможет отправиться пастись на луга, о чем говорили: "От Петра-полукорма - половина зимнего корма".
Если за зиму расходовали больше половины запасов, приходилось уменьшать рацион, и о таком нерадивом хозяине говорили: "Постится скотина, если хозяин корму не припас".
Так, сочетая предания, хозяйственные нужды и то, что в этот день крестьяне обихаживали живность своего двора, Петра сделали покровителем домашней скотины.
Приметы на 29 января
- Если с самого утра в Петров день дул северный ветер, то следовало ожидать сильного похолодания и морозов в ближайшие дни.
- На наступающие холода указывало и гудение самовара.
- Наблюдали на закате и за солнцем: если оно окрашивалось в красный цвет, то следовало ожидать морозную и ясную погоду.
Предсказывали погодные приметы и погоду на предстоящие несколько месяцев и на предстоящие сезоны.
- Метель, которая метёт в двадцать девятый январский день с самого утра, предсказывает дождливое лето.
- Морозный день указывал на жаркое и засушливое лето.
- Снегопад в Петров день указывал на то, что на лугах будет много сочной травы, к тому же, ожидалась хорошая рыбалка в течение предстоящего лета.
- Вьюга в этот день указывала на то, что предстоит холодное и дождливое лето, а вот для рыбаков такая примета считается неблагоприятной, так как хорошей рыбалки в этом случае ожидать не стоило.
К тому же, согласно народным приметам, в день Петра начинал ломаться лед. Несмотря на то, что морозы стоят крепкие и трескучие, в народе говорили, что лед трещит и ломается. Рыбакам, занимающимся зимней ловлей, следовало быть в этот день особенно осторожными, в двадцать девятый день января не рекомендовалось совсем выходить на лед для рыбной ловли.
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