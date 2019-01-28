Порошенко утвердил закон о религиозных общинах [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко подписал закон о возможности изменения подчиненности религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 28 января.
В частности, закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).
Предусмотрено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.
Определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.
"Заключительными положениями закона установлено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении своей подчиненности, сообщает о таком решении центральному органу исполнительной власти, реализующему госполитику в сфере религии, или областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям, а в Автономной республике Крым - Совету министров Автономной республики Крым, которые обеспечивают обнародование этого решения на своем официальном сайте", - сказано в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее мы писали о том, что Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО.
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