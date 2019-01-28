Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10573 грн, что в 2,8 раза превышает показатель минимальной зарплаты. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь по отношению к ноябрю составил 14,5%, а рост по году - 9,7%.

В отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составили в среднем 11 563 грн. Кроме того, выше средних по стране были зарплаты в секторе IТ (15518 грн), научно-технической деятельности (15490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). Показатель средней зарплаты в Киеве составил 16,5 тыс. грн.

Ранее Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату в 2019.