Как за год выросла средняя зарплата украинцев [ Редактировать ]
Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10573 грн, что в 2,8 раза превышает показатель минимальной зарплаты. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь по отношению к ноябрю составил 14,5%, а рост по году - 9,7%.
В отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составили в среднем 11 563 грн. Кроме того, выше средних по стране были зарплаты в секторе IТ (15518 грн), научно-технической деятельности (15490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). Показатель средней зарплаты в Киеве составил 16,5 тыс. грн.
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