Норвегія може інвестувати $1,5 млрд в економіку України - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Норвегія може інвестувати в українську економіку півтора мільярди доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на українсько-норвезькому діловому форумі в Осло в рамках офіційного візиту.
Більша частина інвестицій - понад 800 мільйонів доларів буде спрямована у відновлювальну енергетику. Норвезький бізнес також цікавить український агросектор, ІТ-сфера та виробництво авто.
"Дуже важливо створювати якісний бізнес-клімат для того, щоб компанії які працюють в Україні мали можливість робити свій бізнес якісно захищено і це завдання нашого уряду. Ми розпочали системні зміни в тому числі і з точки зору легкості ведення бізнесу формування цілих секторів економіки. Українська економіка буде далі зростати, а наші реформи будуть сприяти цьому зростанню", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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