Пенсія на виплату. Після численних акцій протестів, судових позовів колишні міліціонери та військові добились перерахунку пенсій. Однак відповідно до постанови Кабміну вони отримають гроші протягом кількох років, поетапно. Ті ж, хто звертався до суду і виграв процес - отримали всю суму одразу.

Єдиний шлях боротьби із такою соціальною несправедливістю - нові протести, вважає лідер соцал-демократів Сергій Каплін.

"Ми вважаємо, що пенсія має бути виплачена одразу, відповідно до чинного законодавства і здорового глузду, хто знає скільки цих людей залишиться через 2,5 роки. Шлях дуже простий - об'єднатись показать потужного кулака владі пояснити, якщо не буде вирішено питання негайно до виборів ми будем змушені вдаватися до надзвичайно масштабних акцій протесту", - говорить Сергій Каплін, народний депутат України, лідер соціал-демократичної партії.