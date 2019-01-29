В ОБСЄ розробили план припинення бойових дій на Донбасі [ Редактировать ]
Новий план мирного врегулювання конфлікту на Сході України розробили в ОБСЄ. Він має замінити Мінські угоди, - повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.
Згідно з документом, на Донбас пропонують ввести миротворчу місію ООН з військових і поліцейських, а також продовжити роботу спостережної місії ОБСЄ та створити агентство з реконструкції Донбасу.
За словами Сайдіка, щоб план набув чинності - його мають підписати лідери країн "Нормандської четвірки".
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