Новий план мирного врегулювання конфлікту на Сході України розробили в ОБСЄ. Він має замінити Мінські угоди, - повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Згідно з документом, на Донбас пропонують ввести миротворчу місію ООН з військових і поліцейських, а також продовжити роботу спостережної місії ОБСЄ та створити агентство з реконструкції Донбасу.

За словами Сайдіка, щоб план набув чинності - його мають підписати лідери країн "Нормандської четвірки".