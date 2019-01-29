Україна вимагає від Росії передати поранених моряків на лікування [ Редактировать ]
Україна вимагає від Росії передати поранених моряків на лікування до третьої, нейтральної, країни. Адже вони потребують якісної медицини та оперативного втручання, - повідомила омбудсмен Людмила Денісова.
Щоб домогтися зустрічі з військовополоненими, вона звернулася до комісара Ради Європи та високопосадовців РФ.
Офіційної інформації про стан Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки досі немає.
Нагадаємо, напередодні трьох поранених моряків перевели із медчастини "Матроської тиші" до СІЗО "Лефортово", де утримують решту українців. Парламентська асамблея Ради Європи визнала їх військовополоненими, згідно з Женевською конвенцією.
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