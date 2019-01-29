Пожежі в Австралії: у річку впав пожежний літак [ Редактировать ]
Природні катаклізми накрили і Австралію. Щоправда там, навпаки, аномальна спека. Вона спричинила лісові пожежі.
Через загрозу для населених пунктів оголошено евакуацію у штаті Тасманія. Для людей приготували наметові табори. А у штаті Вікторія зазнав аварії пожежний літак. Він упав у річку під час набору води. Екіпаж врятувався.
За прогнозами синоптиків, така погода триматиметься на зеленому континенті ще кілька тижнів.
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