Природні катаклізми накрили і Австралію. Щоправда там, навпаки, аномальна спека. Вона спричинила лісові пожежі.

Через загрозу для населених пунктів оголошено евакуацію у штаті Тасманія. Для людей приготували наметові табори. А у штаті Вікторія зазнав аварії пожежний літак. Він упав у річку під час набору води. Екіпаж врятувався.

За прогнозами синоптиків, така погода триматиметься на зеленому континенті ще кілька тижнів.