Реставрація чи рейдерство: з Київського Будинку актора виселяють творчі колективи [ Редактировать ]
Столичний Будинок актора закривають на реставрацію, а творчі колективи - виселяють. Ця будівля - культова споруда караїмів, так звана кенаса - багато років була робочим майданчиком для акторів, поетів та музикантів.
Співробітники переконані: під закликом до ремонту - приміщення у них відберуть, тож вирішили боронити свою святиню.
"Приміщення знаходиться в прекрасному стані можете зняти щоб всі побачили, але кажуть що воно непридатне для використання".
Одна з перлин історичного Києва - караїмська кенаса, спроектована видатним архітектором Городецьким, як зовні, так і всередині справді виглядає неушкодженою. Жодних слідів руйнації. Орендатори кажуть - підтримують історичну пам'ятку в належному стані, регулярно проводять ремонтні роботи.
Кенаса є культовою спорудою караїмів - невеличкого тюркського народу, що мешкає переважно в Криму. Співробітники Будинку актора запевняють, що караїмська громада ніколи не мала претензій до орендаторів, а навіть навпаки - віддячувала за збереження пам'ятки.
"Караїмська громада вона все це цінує і вона дуже завдячує за таке наше ставлення до цього. А тепер вони перебувають в розпачі, тому що реставрація будівлі проходить за їхніми спинами. З ними, не те що не погодили, а взагалі не поінформували про те, що щось збираються робити з їх святинею, вони ображені", - зазначила Вікторія Москаленко, директор Будинку актора.
За рік у тут відбувається близько сотні культурних заходів. Невеличкі творчі колективи, молодіжні театральні лабораторії, які не мали змоги вийти на велику сцену, представляли свою творчість глядачам саме тут, у камерному залі Будинку актора.
"В любий країні в столиці є будинок актора, будинок художника, а тут - ситуація дивна. Не підписують з акторами договір, фактично, анулюють його, не спитавши людей, не порадившись с суспільством", - наголосив Микола Булат, актор.
Зі своїми вимогами співробітники Будинку актора прийшли сьогодні на пікет до столичної адміністрації. Втім, гарантій, що оренду буде продовжено, так і не отримали. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський переконує, що реставрація не зіпсує історичної пам'ятки, жодних торгових центрів чи офісів у будинку не буде. А питання, хто надалі орендуватиме перлину історичного Києва - вирішуватимуть уже після реставраційних робіт.
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