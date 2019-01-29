Спеціальна місія Євросоюзу сьогодні з візитом на Донбасі. Міністри закордонних справ Чехії і Данії та інші представники ЄС вже прибули до Маріуполя.

Протягом чотирьох днів вони вивчатимуть ситуацію в Приазов'ї - зустрічатимуться з владою і громадськими організаціями.

Головна мета візиту - оцінити гуманітарну, соціальну, безпекову і економічну ситуацію в регіоні, який відчутно постраждав від російської агресії в Азовському морі. Завдання місії ЄС - розробити пропозиції для підтримки України через співпрацю з європейськими фінансовими інституціями.