На Донбас прибула спеціальна місія Євросоюзу [ Редактировать ]
Спеціальна місія Євросоюзу сьогодні з візитом на Донбасі. Міністри закордонних справ Чехії і Данії та інші представники ЄС вже прибули до Маріуполя.
Протягом чотирьох днів вони вивчатимуть ситуацію в Приазов'ї - зустрічатимуться з владою і громадськими організаціями.
Головна мета візиту - оцінити гуманітарну, соціальну, безпекову і економічну ситуацію в регіоні, який відчутно постраждав від російської агресії в Азовському морі. Завдання місії ЄС - розробити пропозиції для підтримки України через співпрацю з європейськими фінансовими інституціями.
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