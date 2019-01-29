Делегация из Евросоюза прибыла в Мариуполь [ Редактировать ]
Министры иностранных Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter. Европейские чиновники прибыли в Мариуполь в сопровождении министра иностранных дел Павла Климкина
"Ничего не может заменить увиденные собственными глазами убытки и насущную необходимость гражданского населения, вызванные войной России против Украины. Томаш Петршичек, Андерс Самуэльсен и Павел Климкин только прибыли в Мариуполь ", - говорится в сообщении.
Ранее делегация ЕС в Украине в Twitter сообщала, что во вторник, 29 января группа должностных лиц Европейского Союза высокого уровня начнет важный оценочный визит в Приазовье. Главная цель миссии ЕС на высоком уровне - оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, который "ощутимо пострадал от режима проверок, который Россия ввела на Азовском море".
По результатам выводов, которые получит миссия, ЕС проведет оценку того, как усилить поддержку Приазовья - в частности, основываясь на действующих программах и в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами.
Ранее сообщалось, что глава разведки России попал под санкции Евросоюза.
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