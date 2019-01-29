В Ривне произошел взрыв на рынке по улице Здолбуновской. Инцидент случился 29 января около 10:30 утра, сообщает издание "Факты" со ссылкой на пресс-офицера полиции области Марию Юстицкую.

Фото: "Факты"

Медики скорой помощи сообщили, что возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон. При взрыве пострадали два человека, работавшие в киоске по продаже шаурмы. Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что взрыв произошел в результате разгерметизации трубопровода от газового баллона к станку по запеканию шаурмы.

Пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести. Полиция начала расследование по факту инцидента.

Ранее на заводе в Каменском прогремел мощный взрыв.