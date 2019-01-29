В Ривне на рынке прогремел взрыв, есть пострадавшие (фото) [ Редактировать ]
В Ривне произошел взрыв на рынке по улице Здолбуновской. Инцидент случился 29 января около 10:30 утра, сообщает издание "Факты" со ссылкой на пресс-офицера полиции области Марию Юстицкую.
Фото: "Факты"
Медики скорой помощи сообщили, что возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон. При взрыве пострадали два человека, работавшие в киоске по продаже шаурмы. Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что взрыв произошел в результате разгерметизации трубопровода от газового баллона к станку по запеканию шаурмы.
Пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести. Полиция начала расследование по факту инцидента.
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